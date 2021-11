Un duro revés tuvo la selección chilena en el camino al Mundial de Qatar 2022, porque cayó por 2-0 ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo, por lo que se enredó en la tabla de las eliminatorias.

Tras el compromiso el entrenador de la Roja, Martín Lasarte, respondió las preguntas de la prensa, haciendo mucho hincapié en la mala suerte que tuvo el cuadro nacional ante los del Guayas.

Además, Machete evitó profundizar acerca de la idea de llevar a Argentina a Calama y valoró el aporte de los jóvenes en el proceso.

Las principales declaraciones de Lasarte

Llevar a Argentina a Calama: "Todavía masticamos un partido extrañísimo. No podría decir cuáles son las posibilidades. No sé, no podría aseverar nada. Vamos a informarnos de todos los aspectos y ver lo más beneficioso, pero de momento nada más".

La mala suerte de Chile: "Jugué 18 años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así. Con un gol en contra, expulsión de un jugador importante, que se lesionen dos jugadores importantes, después otro. Hay que ver la realidad. Ecuador es un buen equipo, nadie habla de eso, parece que jugamos nosotros nada más. Tiene gente joven, muchos puntos, poderoso físicamente y aún así estuvimos en partido, no conseguimos empatar y al tomar tantas decisiones para ir por algo, nos desprotegimos. ¿Quién puede prever algo así? Puede haber una expulsión o una lesión, pero pocas veces vi algo así".

Las bajas por lesión y suspensión de la Roja: "Hablar de las ausencias o las variantes parece excusa. Hay que ser justo. Y alguien dijo una vez ‘ni tan calvo ni con dos pelucas’. Que juegues un partido de Eliminatorias sin Aránguiz, sin Pulgar, sin Brereton, sin Luis Jiménez y con todos los avatares que nos tocaron es complicado. Así y todo quiero quebrar una lanza por un montón de chicos jóvenes que con su optimismo, deseo y ganas piden un lugar. Eso está bueno. Es difícil la derrota, pero quedan partidos y hay que salvar eso".

Las modificaciones obligado: "Tuvimos dos cambios por lesión, alguno por cansancio, una serie de circunstancias. Los accidentes del partido te obligan a situaciones y te dejan mal parado. Quizás pudimos hacer uno más, pero creía que algunos debían estar hasta el final. Gary Medel, es espíritu, de lo que nos quedaba. El fútbol tiene una serie de avatares que no van de la mano muchas veces con el pensamiento a priori".

Aplaude a los jóvenes: "Dentro de lo que se puede, todos estuvieron a la altura. No le podemos cargar a los jóvenes una mochila más pesada que la realidad. Por lo menos un aprobado. Algunos llegaron a último momento. Joaquín (Montecinos) además del juego genera optimismo, positivismo, queríamos velocidad, tuvo un par de carreras pero después lo olvidamos, pero el equipo estaba cansado y eso no te deja tomar buenas decisiones".