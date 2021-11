De cualquier forma hay que intentar dar vuelta la página de la derrota de la selección chilena ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, como lo hicieron esta tarde Iván Morales y Erick Pulgar, quienes se relajaron en la piscina acompañados de un artista urbano.

Es que los dos seleccionados nacionales compartieron con Pailita, artista urbano de Punta Arenas, quien es fanático de Colo Colo y que hace poquito conoció el estadio Monumental por invitación del plantel profesional.

El cantante que también se alza como uno de los más escuchados del país en las plataformas musicales, donde en Spotify tiene 1.5557.338 oyentes mensuales, canta junto a Marcianeke el popular tema "Dímelo Ma" que es popular entre los jugadores de fútbol y que tiene 34 millones de reproducciones.

Con una tarde de piscina, amigos y música los dos seleccionados aparecen en fotografías compartiendo con Pailita, quien incluso se le ve con un short de la Fiorentina, el equipo de Erick Pulgar.

Pailita también es fanático del fútbol, de hecho desde pequeño que lo practica, pero tuvo que dejarlo por problemas cardiacos.

"Siempre tomaba mis medicamentos para el corazón, pero un día que fui a un hogar de menores a dar una charla se me olvidó. Me puse a jugar a la pelota con los niños y me dio una taquicardia brígida. ¡Pensé que me moría! Esa fue la señal para decidir operarme. Ahora ya estoy bien y puedo volver a jugar fútbol", contó en la revista Alto en Flow.

"Gracias por la invitación a tu casa y poder darme el lujo de conocer a tu familia hermanito @epulgar @ivanandres9 VIVA CHILE CARAJO!", escribió Pailita.

