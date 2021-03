Patricio Yáñez no está conforme: “He visto una selección chilena jugando mucho para el lado y mucho para atrás”

Martín Lasarte dirigió sus primeros 45 minutos al mando de la selección chilena ante su símil de Bolivia y dejó un gusto positivo, a pesar de tener varias caras nuevas y pocos días de trabajo.

Sin embargo, Patricio Yáñez no quedó muy conforme por lo visto en el Estadio El Teniente de Rancagua y en su primer análisis en Deportes en Agricultura señaló que “he visto un Chile jugando mucho para el lado y mucho para atrás”.

“Estamos viendo el primera partido, pero hay muchos ripeos. No me gustó la primera mitad de la Roja, encontré que más allá de algunos intentos por asociarse, no hay nada más. No es que tenga una mirada crítica, pero los mismos jugadores no salen contentos, no salen satisfechos de la primera etapa, porque he visto a una selección chilena jugando mucho para el lado y mucho para atrás”, partió diciendo.

“En la apertura de cuenta de Luis Jiménez es un rechazo defectuoso por parte de Bolivia que, por lo demás, lo único más efectivo que ha tenido. Ha corrido, ha tratado de ser un hombre más en punta que atrás, porque no es un 9. Algunas acciones de Meneses, de Orellana y no es mucho más lo que mostró Chile”, agregó.

Meneses marcó el segundo gol de Chile. (FOTO: Carlos Parra/ANFP)

“Este es un equipo en formación, que es el primer partido de Lasarte y es todo lo que usted quiera, y uno no puede hablar de la falta de ganas, de la falta de querer estar, de entregarle a Lasarte un rendimiento que por Eliminatorias puedan estar varios de estos jugadores, pero en la pincelada rápida: mucho para el lado, mucho para atrás, acciones individuales más que colectivas y poquito, muy poco ofreció la selección chilena ante un rival discreto como Bolivia”, sentenció.

