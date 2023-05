Zambrano mala leche recuerda grosera patada a Aránguiz: "Me arrepiento de no pegarle bien"

Este 2023 se cumplirán ocho años desde aquel 4 de julio en que la selección chilena de Jorge Sampaoli hizo historia y alzó el primer título de sus cien años de vida: la Copa América 2015. Tras vencer a Argentina en penales, Chile se coronó campeón en casa y hay algunos que siguen dolidos por eso como Carlos Zambrano, quien no se arrepiente de pegarle una patada criminal a Charles Aránguiz.

Para poder tocar la gloria, la Roja tuvo que medirse en semifinales ante Perú y ganó 2-1 en un partidazo con un doblete de Eduardo Vargas, que es recordado por el misilazo que fue el segundo tanto, y eso todavía arde en el corazón del exdefensa de Boca Juniors, ya que dejó a su equipo con un hombre menos en el minuto 20 tras agredir al Príncipe.

"Me arrepiento de no habérsela pegado mejor, solo lo raspé"

El actual zaguero de Alianza Lima dialogó con Cuto Guadalupe en el programa "La Fe de Cuto" sobre lo que fue ese picante cruce con el Equipo de Todos, y revivió el episodio en el que agredió al actual volante del Internacional de Porto Alegre. Eso sí, disparó una increíble declaración: solo se arrepiente de no haberle pegado mejor. Una vergüenza.

"Ya me habían sacado una amarilla por provocar, levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor", sorprendió el central de 33 años, quien no estuvo ni cerca de tener cuidado por un compañero de profesión.

Tras eso, detalló que "me arrepiento porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta porque si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado... saqué el pie". Así, dejó en claro que es un mala leche de tomo y lomo.

Eso sí, ese no fue el único drama que vivió Zambrano ya que también se encontró con Arturo Vidal. Sobre eso, detalla que con el King "nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él...’. Estaba volando".

"A la siguiente jugada viene Alexis Sánchez a encararme, se tira en el área y yo le dije ‘deja de tirarte’ con palabras malas. El árbitro nuevamente me dijo que a ‘la próxima vez que lo provocara, me sacaba otra amarilla’”, complementó.

Para cerrar, Carlos Zambrano se refirió a la lluvia de críticas que le lanzaron los hinchas peruanos por su pobre rendimiento con la selección del Rímac, y sin vergüenza califica estas como injustas e infundadas.

"La gente me recuerda más por eso en la selección, pero no recuerdan todos los partidos que he hecho bien... yo siempre he jugado bien, no es por agrandarme, pero la gente es injusta, critica tanto y no reconocen lo bueno que uno hace. Si yo tengo que morir en el campo con la selección, voy a morir en el campo, si me tiene que dar un paro que me lo dé, me muero feliz", concluyó.