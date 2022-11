Gary Medel es una pieza clave en la generación dorada de la selección chilena. Qué duda cabe. Aunque gran parte de los 151 partidos que el Pitbull ha jugado en la Roja han sido como defensor central, Eduardo Berizzo determinó utilizarlo en la mitad de la cancha en la postrera derrota ante Polonia.

Tal como lo ha hecho el polifuncional jugador del Bologna en su club, con un rendimiento que llevó a la prensa italiana a hablar de una "segunda juventud". En el primer duelo de la gira por Europa de noviembre, el "17" fue el eje del mediocampo, que también estuvo compuesto por Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Víctor Felipe Méndez.

Y el entrenador de Chile valoró muy positivamente el desempeño de Medel. "Gana en dos aspectos fundamentales. Contamos con él como un tercer central que protege a los otros dos. Se transformó en un seguro defensivo", explicó Berizzo en torno a los beneficios que tiene para los zagueros tener en ese lugar al ex Sevilla de España y Boca Juniors de Argentina. Ante los polacos, la pareja de centrales fue conformada por Guillermo Maripán y Francisco Sierralta, quien comenzó el partido por unos problemas físicos de última hora que afectaron a Paulo Díaz.

"Luego el desafío era que sea mediocampista. Y también lo logró. Mucho de lo que hicimos bien en posesión de balón tuvo que ver con él, pero debemos reforzar la posesión en jugadores de muy buen pie como Méndez o Marcelino", manifestó Berizzo en alusión al volante del CSKA de Moscú ruso y del Norwich City de Inglaterra.

Pero el Toto no se quedó sólo con eso. Detectó puntos para mejorar en esas virtudes que detalló luego del primero de los dos duelos que tendrá Chile en este periplo por el Viejo Continente. "Debemos darles confianza a los atacantes a través del control del juego. Me parece que el partido debió ser evidentemente nuestro, la jugada del último minuto nos deja sin nada, pero hubo un dominio absoluto del partido y en eso tuvo mucho que ver Medel", cerró el ex DT de O'Higgins, quien parece haber estirado la cadena del Pitbull hasta la zona media del campo de juego.

