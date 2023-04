Javier Mascherano reveló el listado de 37 jugadores preseleccionados para participar en el polémico Mundial Sub 20 que ahora organizará Argentina. La prenómina incluye al chileno-argentino Tomás Avilés, a Renzo Malanca de Huachipato y a la gran estrella del Manchester United, Alejandro Garnacho. ¡Aquí el detalle!

Argentina le roba a Tomás Avilés a Chile y lo inscribe en prenómina para el Mundial Sub 20

Argentina no tuvo méritos deportivos para meterse en el Mundial Sub 20 que se jugaría en Indonesia, pero ahora se metió por la ventana y tras cancelarse la primera sede ahora fueron ellos curiosamente elegidos como nuevo organizador. Así, Javier Mascherano armó su prenómina para ir a participar a la cita y en ella tomó la decisión de robarle a Tomás Avilés a Chile.

La Albiceleste se alista para jugar la Copa del Mundo de la FIFA de la categoría en su país a pesar de no haber logrado su cupo como corresponde, algo que el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, describió humildemente como una "masterclass" de su parte, y el DT incorporó el nombre del defensor argentino nacionalizado chileno de 19 años que brilla en Racing.

Avilés, Malanca y Garnacho: los 37 nombres de la prenómina de Argentina

La Asociación de Fútbol Argentino compartió un comunicado en el que "se publica la lista de jugadores preseleccionados y convocados a los entrenamientos del Cuerpo Técnico de Selecciones Nacionales con miras a la participación en el Campeonato Mundial de la FIFA Sub 20 2023, a disputarse en Argentina". Ahí destacan varios nombres conocidos.

Tomás Avilés es sin duda el que más llama la atención y preocupa a los chilenos, ya que su buen nivel en el fútbol al otro lado de la cordillera ilusionaba con que se pudiera sumar al proceso de Eduardo Berizzo. Eso sí, la ilusión no se ha apagado por completo ya que jugar por la Sub 20 no le imposibilita defender a la Roja adulta en el futuro. Habrá que esperar a ver cual es su decisión final.

Otro nombre que llama la atención es el de Renzo Malanca. El defensor central argentino tiene 19 años y defiende la camiseta de Huachipato, club que marcha como puntero exclusivo en este Campeonato Nacional 2023 con 22 puntos y esperan poder seguir por esa senda.

Alejandro Garnacho es otro que destaca. El delantero argentino-español de 18 años la rompe en el Manchester United en la Premier League y su tremendo nivel ha llevado a ser uno de los juveniles más destacados del mundo. Su nombre no podía quedar fuera de la nómina de Mascherano.

La prenómina de Argentina para el Mundial Sub 20: