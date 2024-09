La WWE nos tiene acostumbrado a realizar al menos una vez al mes un evento o Premium Live Event de gran nivel, no obstante, luego de los dos eventos de agosto (Survivor Series y Bash in Berlin) la propia empresa confirmó que no tendrá “PPV” en septiembre y los fanáticos del wrestling deberán esperar hasta octubre para la realización de WWE Bad Blood 2024 .

Si deseas conocer todos los detalles de este próximo evento de la lucha libre norteamericana, superestrellas confirmadas y programación, te invitamos a seguir leyendo RedSport de RedGol.

¿Cuándo se realiza WWE Bad Blood 2024? Fecha confirmada

WWE Bad Blood 2024 se llevará a cabo el próximo día sábado 5 de octubre en horario a confirmar. El recinto escogido es el State Farm Arena de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, con una capacidad para más de 16 mil personas.

¿Hay cartelera anunciada para el evento de octubre de la WWE?

Hasta el momento, la WWE no ha confirmado la cartelera para este gran evento de lucha libre, aunque medios especializados ya informan que veremos la continuación de la rivalidad entre CM Punk y Drew McIntyre, esta vez con estipulación “Hell in a Cell”, una de las más clásicas de la empresa.

Otras superestrellas que verían acción esta jornada son Bayley, Cody Rhodes, Kevin Owens, Liv Morgan y Damian Priest, entre otros.

¿Hay transmisión por TV o STREAMING el evento de octubre de la WWE?

Al igual que el resto de los eventos de la WWE, quienes deseen seguir Bad Blood por TV en Chile solo podrán hacerlo a través de ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Y online? Tras el fin de Star+, solamente podrás ver los eventos de esta forma a través la aplicación WWE Network, app de streaming que solicita un pago de una suscripción de $5.990 por 30 días de acceso.