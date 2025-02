Oleksandr Usyk ha sorprendido a todo el mundo del boxeo al anunciar recientemente su fecha de retiro a solo unas semanas de ratificar la conquista del campeonato indiscutido de los pesos pesados, esto tras derrotar por segunda vez en el año 2024 a Tyson Fury.

El campeón ucraniano conversó recientemente con Sky Sports y reveló que su tiempo en el cuadrilátero está llegando a su fin.

Oleksandr Usyk anuncia su fecha de retiro

El también medallista olímpico en Londres 2012 indicó en la entrevista que “Creo que me quedan dos años, un año y medio… Me siento muy bien. Siento que tengo dos peleas para las que debo prepararme, no más. Solo dos”.

ver también Logan Paul anuncia demanda contra Messi y lo reta a un combate de boxeo “Nos vemos en el ring…”

Fue en ese contexto donde se le preguntó contra quién le gustaría que fuera esas peleas, a lo que el Usyk sin tanto rodeo señaló “Pelearé con quien gane. Joseph Parker o Daniel Dubois, no hay problema”.

Usyk se suma a la ola de retiros

La fecha de retiro de Usyk se suma a otros tantos anuncios de este tipo que se han hecho en el último tiempo, el primero en señalarlo fue Gervonta Davis, quien declaró estar cansado de la actividad y dio un plazo similar al del ucraniano para abandonar el cuadriláero.

Otro que se sumó semanas después fue Tyson Fury, el británico anunció su retiro tras sus derrotas consecutivas ante Usyk el 2024.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, otro que habló del retiro de la actividad es ‘Canelo’ Álvarez, el mexicano de 35 años, se le preguntó si piensa en el retiro y si bien no se la jugó con una fecha específica, señaló que a los “38 años es el momento perfecto para empezar a pensar en eso”.

Sea como sea, parece que estamos ante el fin de una era en el boxeo, donde los grandes nombres de este deporte en las últimas décadas comienzan a abandonar los principales rings del mundo.