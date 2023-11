El pedido de Lucas Nervi a Chile: "Vean a los deportistas todos los días y no cada cuatro años"

Lucas Nervi, quien aportó una de las ocho medallas de oro que tiene el Team Chile en los Juegos Panamericanos, hace un pedido especial. El campeón del lanzamiento de disco masculino en Santiago 2023 le pidió al público nacional que no deje escapar la energía de este evento y siga apoyando a los atletas nacionales en futuro. Y dio un ejemplo de cómo hacerlo.

En conversación con CNN Chile, el medallista de tan sólo 22 años hizo una importante reflexión. “Ahora que tenemos tanta energía, creo que hay una sola manera de canalizarla. Eso es darle todo el apoyo a los deportistas para que podamos estar tranquilos haciendo deporte y lo que nos gusta”, contó.

“La única manera de seguir con esa energía, de hacer esto algo cotidiano y que no sea sólo un evento es seguir a los deportistas en redes sociales. Así generas una base donde uno sabe que está transmitiendo energía, donde quizás puedes llegar a tener apoyo de privados y generar cierta tranquilidad”, sumó.

“Quiero hacer la invitación a la gente para que busque a los deportistas y sus redes sociales, que se emocione con ellos y vaya viéndolos todos los días, no sólo una vez cada cuatro años. Es la única manera de hacer cotidiana esta energía que tenemos en Santiago 2023”, afirmó.

Lucas Nervi agradece el apoyo de la gente en los Panamericanos

La petición de Lucas Nervi nace del intenso apoyo que ha sentido desde que se colgó la medalla de oro por lanzamiento de disco en Santiago 2023. En la misma entrevista, el deportista relató que jamás va a sentir el mismo soporte, a menos que Chile organice otro evento multideportivo.

“Ha estado súper intenso. Es parte de ser local esto de estar disfrutando el post campeonato, esto de que te pidan fotos en la calle, que se emocionen… Ayer un cabro chico me vio en la calle y no cachó que era yo, pero de repente me reconoció y se emocionó. Eso es impagable”, contó.

“Yo no sé si voy a tener otra oportunidad para vivir tanta energía con mi propio país. Lo único que podría ser parecido a esto, y que claramente sería en otra magnitud, es que nos saliera la posibilidad de hacer los Juegos Olímpicos en 2036. Eso ya sería la guinda de la torta”, continuó.

“Estoy muy agradecido con toda la gente que estuvo ahí y que ha estado en el último tiempo. De verdad, es impagable tener la posibilidad de compartirlo con la gente, de entrar al estadio y ver a mi familia ahí… Es increíble”, cerró el medallista de Santiago 2023.

¿Cuántas medallas lleva el Team Chile en los Panamericanos?

A las 13:30 horas del jueves 2 de noviembre, el Team Chile suma 44 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ocho son de oro, 19 de plata y 17 de bronce.

