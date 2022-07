Las artes marciales mixtas chilenas se preparan para ver una vez más a Ignacio Bahamondes. "La Jaula" tenía pelea pactada para este 30 de julio en el evento UFC 277, pero su regreso al octágono tendrá que seguir esperando.

El luchador y atleta chileno ha hecho una gran carrera por la máxima compañía de artes marciales mixtas, cosechando ya dos triunfos en sus últimos combates. Sus actuaciones han llamado la atención de los fanáticos en el mundo, quienes esperaban verlo una vez más.

Pero cuando todo apuntaba a su retorno a finales de este mes, las cosas comenzaron a complicarse. Desde hace semanas que Ignacio Bahamondes se mantuvo entrenando en Chile, realizando una preparación distinta a la acostumbrada.

No fue hasta el viernes recién pasado que el propio luchador confirmó que no estará presente en el UFC 277. Esto, debido a problemas con su visa para ingresar a Estados Unidos y que además de dejarlo sin su campamento, le cuestan hoy no poder pelear.

"Así es, mi gente. Esta vez no podrá ser. Yo y mi equipo estamos listos, es una pena no poder pelear por un tema de visa, pero le prometo a mi gente que la espera valdrá la pena", explicó Ignacio Bahamondes en su cuenta de Instagram.

Pero pese al revés en su intento por alcanzar la gloria en el UFC, el chileno no baja los brazos y deja un claro mensaje para el futuro. "Están a punto de ver la mejor versión de La Jaula".

¿Qué pasa con el rival de Ignacio Bahamondes en el UFC 277?

Con la baja de Ignacio Bahamondes de la cartelera del UFC 277, ahora la compañía busca un reemplazante para no perder el combate. Es así como ludovit Klein tendrá un nuevo rival este 30 de julio en Texas.

Mason Jones será el encargado de subir al octágono para ocupar el luchar de La Jaula en el evento. El galés tiene un récord de 11 triunfos y una derrota, aunque no ha luchado desde octubre del año pasado.