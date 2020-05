Resultados: Asuka y Otis dan el gran golpe y ganan los maletines en un histórico Money in The Bank de WWE

RedGol está ampliando:

RESULTADOS:

KICKOFF SHOW:

Jeff Hardy vence a Cesaro vía pinfall

MAINCARD:

SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match

The New Day (C) retiene los títulos ante The Miz & John Morrison, The Forgotten Sons y Lucha House Party

Bobby Lashley reemplaza a MVP y vence a R-Truth vía pinfall

SmackDown Women' s Championship Match

Bayley (C) retiene el título tras vencer vía pinfall a Tamina

Universal Championship Match

Braun Strowman (C) retiene el título tras vencer vía pinfall a Bray Wyatt

WWE Championship Match

Drew McIntyre (C) retiene el título tras vencer vía pinfall a Seth Rollins

The Woman's Money in The Bank Ladder Match

Asuka descuelga el maletín y vence a s Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella.

The Men' s Money in the Bank Ladder Match

Otis recibe el maletín que se resbala y vence a Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin y AJ Styles