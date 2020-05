Money In The Bank: El edificio corporativo de la WWE será el escenario para alcanzar el maletín y el ansiado contrato para una pelea de campeonato

Este domingo se realizará una nueva versión de Money In The Bank, el primer evento de la WWE tras Wrestlemania, y que tendrá como escenario un lugar poco usual: las oficinas de la WWE en Stamford, Connecticut.

El "Titan Towers" recibirá a los luchadores que tendrán que darlo todo para alcanzar el objetivo: el maletín que contiene un contrato para una pelea de campeonato que ellos elijan, obteniendo la oportunidad de ganar el cinturón en cualquier momento.

Para este nuevo Money In The Bank, los participantes tendrán que subir piso por piso hasta llegar a la azotea del edificio corporativo de la WWE donde estará el ring, las escaleras y el deseado maletín colgado en lo alto.

En 2010 @reymysterio fue víctima del Maletín de #MITB ��



¿Podrá salir con la victoria este domingo en las oficinas centrales? ��pic.twitter.com/sreTPP5pPw — WWE Español (@wweespanol) May 7, 2020

El evento será transmitido este domingo 10 de mayo a partir de las 20:00 hrs por Fox Sports Premium, en Fox Sports 1, donde no te perderás de los detalles de cada una de las luchas, y quienes se quedarán con el ansiado maletín.

Revisa el Match Card oficial:

● The Men' s Money in the Bank Ladder Match

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. vs. Otis vs. AJ Styles

● WWE Championship Match

(WWE Champion) Drew McIntyre vs. Seth Rollins

● Universal Championship Match

(Universal Champion) Braun Strowman vs. Bray Wyatt

● SmackDown Women' s Championship Match

(SmackDown Women's Champion) Bayley vs. Tamina

● SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match

(SmackDown Tag Team Champions) The New Day vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party

Money In The Bank tendrá como sede las oficinas centrales de la WWE. (Foto: Fox Sports)