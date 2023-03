Nico Jarry advierte un desgaste en su juego: "No estoy conectado, me siento un poco cansado"

Nicolás Jarry ganó un partido sufrido contra Diego Schwartzman en el Chile Open, en un estadio con ambiente de Copa Davis. Triunfo que ratifica su buena semana anterior en Río de Janeiro y que lo pone como uno de los favoritos para llegar a la final del certamen que se juega en Las Condes.

Jarry, que actualmente es la raqueta número 1 de Chile, manifestó que "estoy muy emocionado, es increíble, ha sido una semana loca y este partido también. Fue difícil para mí jugar hoy, pero me propuse volver después de algunos momentos difíciles"



Añade que también debe "sumar la dificultad el cansancio" por lo que fue la semana pasada, por lo que "es una acumulación de todo, hasta felicidad. Son hartas emociones a pesar de que no estoy como me gustaría ni me salen las cosas como quiero. No estoy igual de conectado, estoy un poco cansado, pero tengo un partido más en casa".

Luego comentó que vencer al Peque fue algo especial, debido a que "fue un partido muy emocional, contra mí y contra él. Me estuve exigiendo todo el partido, porque Diego es Diego y todos saben lo fuerte que es. Había que estar concentrado y enfocado y no fue fácil".

"Todo el partido fue una lucha de altos y bajos pidiéndome más, estar en el presente. El tie break es demasiado importante para quedarse pegado y hay que estar en el presente. Por eso creo que me lo llevé", finalizó sobre lo que fue el desempate en el último set.

Ahora Jarry enfrentará al alemán Yannick Hanfmann por el pase a semifinales, luego de que el europeo eliminara a Roberto Carballes Baena.