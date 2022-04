Mike Tyson nuevamente hace noticia con una polémica, luego de agarrar a combos a un pasajero de un avión. El ex boxeador respondió al insistente actuar del fanático, que incluso lo desafío.

Mike Tyson nuevamente se ve involucrado en un incidente que empaña lo que ha sido su enorme carrera en el boxeo. El ex campeón participó de una pelea a bordo de un avión en Estados Unidos y que la policía sigue investigando.

De acuerdo a lo señalado por TMZ, que dio a conocer la noticia, todo se generó cerca de las 22:30 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Ahí el ex boxeador esperaba el despegue de un avión rumbo a Florida, cuando tuvo un fuerte altercado.

Un fanático no podía creer que en el asiento de enfrente estuviese Mike Tyson, por lo que le pidió fotos a las que accedió sin problemas. Sin embargo, las cosas se pondrían más complicadas a los minutos y todo terminaría en golpes.

Según señalaron los testigos, la persona siguió insistiendo en conversar y hasta desafiar al ex boxeador, generando su molestia. Se le advirtió que detuviera su actuar, pero no hizo caso y todo terminó de la peor manera posible.

Mike Tyson no aguantó más y desde su propio asiento, le lanzó una serie de golpes al fanático, que no hizo más que aguantar mientras el acompañante del boxeador intentaba detenerlo para así no generar más problemas.

Tras ello, el ex boxeador se bajó del avión y hasta ahora no se ha referido al respecto. Por otra parte y siempre en palabras de TMZ, el involucrado estuvo en estado de ebriedad y se detuvo a dos personas, aunque no dieron mayores detalles.

Los registros conocidos hasta ahora fueron entregados al Departamento de Policía de San Francisco, quedando en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo para investigación.

Revisa el momento del incidente de Mike Tyson con un pasajero de un avión