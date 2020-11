Mike Tyson revela su mejor truco: un pene postizo para el examen antidóping

Mike Tyson se está entrenando para afrontar el combate de exhibición contra Roy Jones, el que está programado para el próximo 28 de noviembre en el Staples Centre de Los Angeles, Estados Unidos.

En ese sentido, para promocionar la pelea, el dos veces campeón del mundo en la categoría peso pesado volvió a revelar sus insólitos trucos para superar los antidoping, cuando estaba vigente como boxeador profesional.

“A veces utilizaba la orina de mi esposa. y después utilizaba la de mi hijo (…) Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'no te usaré más, usaré la orina del niño’”, publicó el sitio Daily Star.

El boxeador se está preparando para volver al ring luego de 15 años. (FOTO: Getty)

Pero eso no es todo, porque confesó que utilizaba un pene artificial lleno de la orina “limpia” de su mujer o bebé, la que luego era entregada a los miembros de los controles antidopaje.

Recordemos que Mike Tyson tiene un historial cargado por las polémicas, pues es recordado por algunos episodios de violencia que lo llevaron a estar en la cárcel, además de tener un historial con el alcohol y las drogas. No obstante, ahora el boxeador se está entrenando para volver al ring luego de 15 años.