Una semana especial vive Marcelo Ríos. El próximo 29 de marzo se cumplen 25 años desde que alcanzara el número uno del mundo en el ránking ATP, entrando así en la historia grande del deporte chileno, en un hito que solo podría compararse con las medallas olímpicas de Massú y González, además de las Copas América y el Mundial de 1962.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde esa época y la relación del público con el Chino ya no es la misma. Sin embargo, polémicas más y polémicas menos, tuvo su merecido reconocimiento hace una semana, cuando se enfrentó a Alex Corretja en el Arena Monticello, en el que podría ser su último partido de exhibición de su vida, de acuerdo a lo señalado por él mismo.

Durante el viaje que realizó a Chile para ese partido, Ríos tuvo la oportunidad de conversar con DSports, donde analizó su carrera y además tuvo tiempo de hablar del tenis más actual.

En la entrevista, Ríos señaló que "no pongo a pensar tanto (sobre su carrera), me retiré a los 26 o a los 27, pero pude lograr lo que nunca soñé lograr: ser número 1 y bastante joven. Me hubiera gustado ser número 1 más viejo, más maduro. Disfrutarlo más, lo disfruté muy poco, era chico".

"No entendía bien lo que estaba pasando. Nunca había habido un número 1 en Chile, entonces era el único y no sabía dónde estaba realmente. Me encontré en un mundo nuevo, de que era el mejor del mundo, fue fuerte y creo que fui muy mal asesorado y llevé muy mal mi carrera", reconoció.

Además, a la hora de hablar de los tenistas que más le llamaron la atención, Ríos mencionó a Boris Becker y recordó que "Jugar con él fue fuerte. Siempre he recordado lo que pasó en Stuttgart, en su casa, el era una leyenda. Tú lo ves ahora que estuvo preso, que no puede caminar, la relación con él es totalmente diferente hoy pero para mi fue un tipo que me llamó la atención mucho su manera de ser y en el tenis que él tenía".

Además, cómo no, habló de Roger Federer, de quien señaló que "para mi Federer ha sido el mejor de la historia, lejos. Ver jugar a Federer, la clase que tiene dentro y fuera de la cancha. Es un tipo totalmente completo".

Ríos también recordó una curiosa pregunta que le hizo a Jarry y señaló cual es el problema del nieto de Jaime Fillol para llegar al top ten. "Le pregunté: ¿no te gustaría ser más chico? No 1 metro 60, sino 1 metro 90. Porque creo que jugaría mucho mejor".

"Yo creo que midiendo 1 metro 90 y moviéndose como se mueve -que se mueve bastante para medir 2 metros-, sería un jugador top ten. Su mentalidad, cómo entrena, lo que le gusta el tenis y lo que le dedica la vida al tenis yo nunca se lo he visto a nadie. Es un profesional del tenis", cerró.

La emisión completa del capítulo puede ser vista este miércoles a las 22:30 horas por DSports