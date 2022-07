Ya se anunciaron los grupos de salida de Joaquín Niemann y Mito Pereira, los dos chilenos que participarán de uno de los torneos más emblematicos del golf: The Open Championship.

Listas las salidas de The Open: Niemann va con Scottie Scheffler, el número uno del ranking mundial

Este jueves comienza la 150a versión de uno de los torneos más tradicionales del golf: The Open Championship. Y la "colonia latina" tendrá a ocho representantes en el mítico Old Course de St. Andrews, en Escocia.

Los países latinoamericanos que aportan más jugadores en el prestigioso field son Chile y Argentina. La embajada nacional está representada por Joaquín Niemann y Mito Pereira, mientras que los trasandinos en el campo serán Emiliano Grillo y Jorge Fernández Valdés. Además estarán el colombiano Juan Sebastián Muñoz, el mexicano Abraham Ancer, el paraguayo Fabrizio Zanotti y el caimanés Aaron Jarvis.

Niemann logró su clasificación a este torneo luego de anotarse en el Tour Championship del año pasado, que es la última etapa de los playoffs de la Fedex Cup.

Por su parte, Pereira timbró su tarjeta gracias al tercer lugar en el PGA Championship 2022, en Southern Hills. Pese al doloroso cierre, donde en el último hoyo tiró la pelota al agua y cometió doble bogey, el chileno aseguró su clasificación para los siguientes cuatro "grandes". Esta será el debut de Pereira en este torneo, mientras que Joaco suma dos participaciones (T59 y MC).

El campeonato, cuyo monarca vigente es el estadounidense Collin Morikawa, se disputa desde 1860, con apenas cuatro interrupciones (1871, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en 2020).

¿A qué hora juegan los chilenos?

La organización del torneo anunció los horarios de las salidas de las dos primeras rondas. Este jueves, Joaquín Niemann (16o en el ranking mundial) comenzará su participación a las 8:26 horas (13:26 en Escocia), en un grupo de lujo: el talagantino estará con el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, y el inglés Tyrrell Hatton (27o). Mito Pereira (47o) sale a las 10:21 (15:21 local) junto a los norteamericanos Patrick Cantlay (4o) y Sam Burns (11o).

El viernes, en la segunda ronda, Niemann parte a las 3:25, y Mito a las 5:20, horarios de Chile.