Joaquín Niemann: “Quedé loco con la serie de Michael Jordan, extraordinaria. Se nota la diferencia en la intensidad”

No cabe duda de que Joaquín Niemann, a pesar de su corta edad (21 años), va a ser uno de los grandes golfistas de Chile, pues ya tiene un torneo PGA (Greenbrier Classic) obtenido el 15 de septiembre de 2019.

Y, en esta ocasión, en conversación con radio Agricultura se refirió a las diferencias que existen entre su deporte con otros, por ejemplo: el tenis o el basquetbol, en donde la intensidad, adrenalina y los favoritos siempre son los mismos.

“El golf es un deporte muy complicado, uno puede creer que se prepara de la mejor forma, pero puedes llegar al torneo y te sale todo mal”, agregando que “quedé loco con la serie de Michael Jordan, extraordinaria. Es un deporte distinto, pero se nota mucho la diferencia y la intensidad de los jugadores. En el básquet hay más adrenalina, en cambio en el golf te juega en contra ser tan expresivo, uno debe ser más calmado para tener buenos resultados”.

Sobre el retorno de la actividad, mencionó que “va a ser muy complicado armar el calendario. Han enviado algunos calendarios y han realizado un gran trabajo, porque normalmente terminábamos la temporada antes de diciembre, pero ahora jugaremos en esas fechas. No creo que perdamos auspiciadores”.

Agregó que “el golf es un deporte que no tiene tanto contacto. Pero no creo que vuelva 100% a la normalidad, yo veo difícil que parta el 8 de junio”, refiriéndose a la situación del coronavirus.

También, tuvo palabras para Mito Pereira, con quien ha compartido entrenamientos. “Hemos practicado mucho desde chicos. Yo siempre lo veía a él como mi rival. Cuando chico era un crack. A mí me sorprende que todavía no esté en el PGA Tour, es uno de los mejores que he visto”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para mencionar cómo se las arregla para entrenar en su hogar. “He podido practicar un poco en la casa, pero quiero ir a una cancha y jugar. En mi casa arreglé unos plumones de la casa, pero no es lo mismo”, sentenció.