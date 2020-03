Horario. cartelera confirmada y dónde ver en vivo y en directo WWE Elimination Chamber 2020

La WWE este año está imperdible y bien lo sabremos este domingo con el evento PPV Elimination Chamber, parte del camino que nos llevará al icónico Wrestlemania 36.

En su décima edición, evento que se realza desde 2010, el mundo tendrá los ojos en el Wells Fargo Center de Filadelfia, EE.UU. para una jornada que tendrá a la 'camara de eliminación' como el eje central de las batallas de pareja y eliminación de esta noche.

Los duelos más atractivos de eliminación seráel que busque quien retará a la campeona Becky Lynch en WresteMania, mientras que el otro será los enfrentamientos de pareja con los actuales campeones del SmakDown, The Miz y John Morrison.

Además de estos duelos de eliminación, podremos ver el campeonato de parejas de Raw, con The Street Profits vs Seth Rollins & Murphy.

¡ESTE DOMINGO ENTRAMOS EN LA CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN! ¿Qué combates tienes más ganas de ver en #WWEChamber?



��No te lo pierdas en vivo por @WWENetwork y @FOXPremiumLat a las 6pmCT. pic.twitter.com/WmXT5q0aB0 — WWE Español (@wweespanol) March 6, 2020

Día y hora: ¿Cuándo es WWE Elimination Chamber 2020?

WWE Elimination Chamber 2020 será este domingo 8 de marzo y su transmisión televisiva iniciará a las 20:00 horas de Chile.

Cartelera:

Elimination Chamber Match: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan. La que resulte ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 36.

3-on-1 Handicap Match por el Campeonato Intercontinental: Braun Strowman vs. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro.

Elimination Chamber Match por el Campeonato en Parejas de SmackDown: John Morrison & The Miz vs. The New Day vs. Heavy Machinery vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party vs. The Usos.

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits vs. Seth Rollins & Murphy.

No Disqualification Match: AJ Styles vs. Aleister Black.

Campeonato de los Estados Unidos: Andrade vs. Humberto Carrillo.

¿Qué combate tenéis más ganas de ver el domingo en #WWEChamber? ���� pic.twitter.com/NJY9opBIJy — WWE España (@WWE_es) March 5, 2020

Televisión: ¿Quién transmite el evento WWE Elimination Chamber 2020?

WWE Elimination Chamber 2020 será transmitido en Chile en vivo por Fox Sports 1 y Fox Action, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming WWE Elimination Chamber 2020?

Si buscas un link para ver en vivo WWE Elimination Chamber 2020, podrás hacerlo en Fox Play y en el servicio pago WWE Network.