Horacio Pagani y el regreso de Mike Tyson al cuadrilátero: "Es un papelón, el boxeo está en decadencia"

El regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros después de 15 años de ausencia, es una de las grandes atracciones de la temporada. El hombre más peligroso del mundo se pondrá los guantes ante Roy Jones Jr. el sábado 28 y acapara la atención de los fanáticos del boxeo.

Pero la aventura no le sabe bien a uno de los más grandes periodistas del pugilismo en Latinoamérica. Se trata de Horacio Pagani, quien conversó desde Argentina con La Redgoleta de Redgol y criticó duramente la decisión del Iron Mike.

"Es un papelón, el mismo papelón que está haciendo Maravilla Martínez, que tiene 45 años. Tyson tiene 54. El tema es que evidentemente el muchacho se queda sin plata -no es el caso de Maravilla-, después no sabe donde buscarla y creen que pueden hacer lo mismo que hacían veinte o treinta años atrás. Me parece un papelón. Y bueno, va a ser una exhibición con Roy Jones, que tiene 51 además. Es una vergüenza", sentenció Pagani.

"El boxeo ha dejado de tener influencia en el mundo, está en decadencia porque es una actividad muy difícil, que exige mucho sacrificio para los protagonistas y finalmente tiene muy pocos adeptos, es muy difícil", advierte el histórico cronista de Diario Clarín.

Y subraya que "generalmente al boxeo se dedican los muchachos más humildes, que tienen más dificultades. Y les es muy costosa la preparación", explica, antes de cuestionar la mercantilización del deporte.

"Y los promotores abusan de esto, porque lo único que interesa es vender televisión y ellos creen que con los nombres les alcanza. No les importa después qué tipo de pelea hacen", lamenta el comunicador.

Mike Tyson regresará al ring con 54 años, en una exhibición ante el también veterano Roy Jones Jr. Foto: Getty Images

A final de cuentas, el problema está en quienes no aprovecharon las ganancias recolectadas en sus respectivas carreras. "Mano de Piedra Durán se gastó durante su carrera 20 millones de dólares y ahora no tiene ni uno", completa Pagani.

Lo cierto es que la vuelta de Mike Tyson a la actividad no dejará a nadie indiferente, aunque los críticos manifiesten toda su molestia contra el ícono del boxeo mundial.