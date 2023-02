Sporting Cristal se quedó con los tres puntos en la tercera fecha de la Liga 1 de Perú, luego de que Alianza Lima no se presentara al encuentro. Continúa la polémica por los derechos televisivos en aquel país.

Escándalo: Alianza Lima no se presenta a jugar y Cristal gana por WO en la liga peruana

Este domingo Alianza Lima se mantuvo firme en su posición de no jugar y no se presentó al partido frente a Sporting Cristal por la tercera fecha de la Liga 1 de Perú.

Esta situación se debe a que el equipo limeño no está conforme con la repartición de los derechos televisivos, algo que ya había advertido anteriormente.

De esta forma, Cristal que salió a la cancha con sus once jugadores, se quedó con un triunfo administrativo por 3-0, luego de esperar a su rival los minutos necesarios según el reglamento.

La FPF todavía no alcanza un acuerdo sobre el conflicto que mentienen siete equipos de la primera división de Perú por la renta televisiva.

Antes, ya habían triunfado Atlético Grau, UTC y Deportivo Garcilaso por secretaría. Binacional, Melgar, Cienciano y Cusco FC no aparecieron a jugar sus partidos.

El DT de Sporting Cristal, Tiago Nunes, señaló: "Es algo que nunca me había tocado pasar, es una experiencia nueva, no imaginaba ganar un partido así, no es bueno para nadie. Nos encanta competir, más un clásico, es un partido que estamos ahí para competir al máximo a estadio lleno pero tocó esto ahora y tenemos que prepararnos para el próximo partido".

Mientras Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, indicó: "La grandeza de una institución no solo lo dan los títulos, somos los más campeones, con los últimos sumamos 26, ni ser los de mayor hinchada, largamente superamos a todos y cada vez con más distancia. También lo da el respetar la palabra, el compromiso, la firmeza y lealtad".

De los partidos que están pendientes de la fecha 3, sólo se llevaría a acabo el de César Vallejo vs. Alianza Atlético, el lunes a las 3:30 p.m.