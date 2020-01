El loco Kyrgios le presta un camión de ropa a Tsitsipas tras su día de furia: "Yo también he hecho cosas estúpidas en una cancha, son cosas del mosqueo"

La reacción del griego Stefanos Tsitsipas ante el australiano Nick Kyrgios en la ATP Cup dio la vuelta al mundo, porque en un momento de furia golpeó a su padre y entrenador con su raqueta, lo que le valió el reto de su madre, que estaba en las tribunas.

Un "especialista" en líos es Kyrgios, quien defendió al europeo por su momento de furia.

"No vi en directo el incidente, pero no creo que lo haya hecho en serio. Creo que es una situación en la cual no debería haber habido warning", señaló el oceánico.

"Yo también he hecho cosas estúpidas en una cancha de tenis, pero son cosas del mosqueo", agregó el Loco Nick.

Por último, el australiano señaló que "obviamente fue un accidente y no hay que darle más noticia. Yo ahora estoy en cuarentena como quien dice y tengo que saber mantener el control de mi temperamento. Lo estoy intentando por el momento".