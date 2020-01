El desgarrador mensaje de despedida de LeBron James a Kobe Bryant: "Te quiero, hermano mayor"

El mundo del deporte sigue golpeado por el tráfico accidente aéreo que le costó la vida a Kobe Bryant en Estados Unidos. La NBA está de luto, y así lo hizo saber LeBron James, amigo de la ex estrella de Los Angeles Lakers, que recién pudo escribir algo para su "hermano".

La nueva figura del cuadro angelino se mostró realmente devastado, y le dio un sentido homenaje a Kobe en su cuenta de Instagram.

El ex campeón con Miami Heat y Cleveland Cavaliers aseguró que está desconsolado, pero que pese a ello intentará seguir con su legado.

El texto íntegro de LeBron a Bryant: "No estoy preparado, pero allá voy. Estoy sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo sólo pensando en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad, vínculo y hermandad que tuvimos. Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. No pensé ni un poco en que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado! Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers y es mi responsabilidad poner esto sobre mi espalda y seguir. Por favor, dame fuerza desde el cielo y cuídame. Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano".