Diego Schwartzman se lesiona y el Chile Open pierde a su principal figura

Un sensible baja tendrá el Chile Open, porque el máximo favorito para ganar el torneo, el argentino Diego Schwartzman, se bajó del certamen por lesión.

El número 1 de Argentina tuvo un problema muscular en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires, en el maratónico partido ante Pablo Cuevas, que lo obligó a retirarse del campeonato.

El Peque no pudo jugar la semifinal ante el portugués Pedro Sousa, que accedió directamente a la final, y por esa razón tampoco estará en el ATP 500 de Río de Janeiro ni en Santiago.

"Los médicos me dijeron que no juegue porque se me iba a abrir todo el aductor mayor", contó el argentino en rueda de prensa.

De esta manera, Cristian Garin pasa a ser el primer sembrado del ATP de Santiago, a falta de una semana para que arranque el torneo.