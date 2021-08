AEW Rampage: The First Dance | Cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE y TV el evento donde podría debutar CM Punk

En unas horas más se dará inicio al segundo capítulo del show semanal de entretenimiento deportivo, AEW Rampage: The First Dance, evento que entre otras cosas ha generado una cantidad de rumores por la eventual presencia de una leyenda del wrestling, CM Punk.

A lo largo de esta semana no son pocos los rumores que hablan de un eventual debut de CM Punk en el segundo programa semanal de All Elite Wrestling, generando gran expectación en el público norteamericano, lo que llevó incluso a agotar rápidamente las más de 14.000 entradas ofrecidas a la venta para el show que se desarrollará en el United Center de Chicago.

Si bien la cartelera ofrece grandes luchas como el enfrentamiento entre John Moxley vs Daniel García o el Torneo Eliminatorio por el Campeonato Mundial en Parejas de AEW, todos los ojos están puestos en el retorno al cuadrilátero del otrora luchador de la WWE y ex peleador de UFC. Punk no se ha subido a un ring de la lucha libre desde su última pelea en el evento Royal Rumble del año 2014, por lo que sin duda genera expectación de lo que podría ser su re-debut este viernes.

Hasta el momento ni la empresa, ni el peleador han confirmado la noticia, no obstante, trascendidos de medios especializados estadounidenses han informado que el luchador de 42 años, ya firmó un contrato con AEW y que su debut será este viernes en AEW Rampage: The First Dance.

CM Punk tuvo un paso no grato por UFC, cayendo en los dos únicos enfrentamientos que tuvo en el octágono. (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo comienza AEW Rampage: The First Dance?

AEW Rampage: The First Dance se realizará ester viernes 20 de agosto a las 22:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING AEW Rampage: The First Dance?

AEW Rampage: The First Dance no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, si deseas ver por STREAMING el evento podrás hacerlo en Fite TV y en AEW Plus.