De mal en peor. El mes de septiembre no fue de los mejores para el chileno Ben Brereton, no sólo por la situación que vivió con la Selección Chilena, sino también por su presente con el Southampton que no conoce de triunfos en la Premier League.

En el cierre de la sexta fecha del fútbol inglés, el equipo del delantero nacional, que arrancó en el banco de suplentes, visitó al Bournemouth que en el primer tiempo se encargó de liquidar la brega con goles de Evanilson (17′), Dango Ouattara (32′) y Antoine Semenyo (39′).

La segunda parte comenzó con Brereton dentro de la cancha, y gracias a su ímpetu, Southampton logró descontar mediante un cabezazo de Taylor Harwood-Bellis (51′), pero no fue suficiente para evitar su quinta caída en la temporada.

De más está decir que el Soton es uno de los dos colistas que tiene la Premier League con sólo una unidad, gracias a su empate con Ipswich Town, ya que el resto de sus cotejos han sido derrotas.

Aumenta la mala racha de Ben Brereton

Pero quizás lo peor para el atacante nacional es que extiende su historial de cotejos sin conocer de triunfos en la máxima categoría del fútbol inglés, que no sólo cuenta su presente en el Southampton, sino también su último paso en Sheffield United.

Fueron 14 encuentros los que jugó el semestre anterior, y con su última participación 6 con el Soton, para llegar a un total 20 juegos sin ganar. A esto se suma que extiende su sequía goleadora en Premier League a cuatro meses sin convertir.

¿Qué se le viene al Southampton?

Para peor de sus fortunas, el próximo encuentro que tendrá el equipo de Big Ben será nada menos que ante el Arsenal, segundo en la Tabla del fútbol inglés con 14 puntos, el próximo sábado 5 de octubre desde las 11 de la mañana (hora de Chile) en el Estadio Emirates de Londres.