Bayern Múnich hizo su tarea. Aunque estuvo a punto de fallar. Pero no lo hizo, en gran parte por un golazo agónico de Jamal Musiala que sirvió para derrotar al Köln. Pero también por el empate que el Borussia Dortmund rescató ante el Mainz. Con esos resultados, el Gigante Bavaria ganó la Bundesliga por 11° vez consecutiva. Y tras eso, vivió un terremoto.

En plenos festejos por obtener otro título a su brillante palmarés, el cuadro muniqués anunció la destitución de dos importantísimos directivos. Uno es Oliver Kahn, el legendario portero que tuvo el club y también la selección de Alemania. El otrora golero subcampeón mundial fue cesado de su cargo de director ejecutivo.

Fue el presidente del consejo de supervisión del cuadro muniqués, Herbert Hainer, quien oficializó la determinación de nombrar a Jan-Christian Dreesen en el cargo que antes ostentaba Kahn. “Ha realizado un trabajo excepcional para el FC Bayern durante los últimos diez años. Vive acá, conoce el club al dedillo y sabe lo que es importante aquí. Estamos muy contentos de que esté asumiendo esta tarea”, expresó.

Pero el CEO no fue el único que fue cesado del cargo en pleno festejo por alzar la Bundesliga. El Bayern Múnich también informó la destitución de Hasan Salihamidzic, director deportivo del club teutón. Eso sí, el puesto del bosnio quedó vacante y su reemplazo está en evaluación.

Kahn explota por su destitución en el Bayern Múnich: “Me gustaría celebrar con ustedes, pero me lo prohibieron”

Oliver Kahn ni siquiera estuvo presente en el estadio del Köln, lugar donde el Bayern Múnich se consagró como campeón de la Bundesliga. Luego de aquel partido, se supo el despido del director ejecutivo del Gigante de Bavaria. Y tras conocerse la determinación, el golero vicecampeón mundial en Corea Japón 2002 explotó.

“¡Increíble! Es un gran logro. Se los dije, no había que rendirse hasta el final. Estoy increíblemente orgulloso. Me gustaría estar celebrando con ustedes, pero no pudo ser porque me lo prohibieron. La próxima temporada seremos campeones por 12° vez”, expresó Kahn.