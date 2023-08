El Pato Rubio pudo anotar un gol de penal en la victoria de Ñublense frente a LDU de Quito en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La historia terminó mal para los Diablos Rojos, que cayeron en la tanda desde los 12 pasos, pues desperdiciaron dos remates.

Uno de ellos fue del atacante, quien no pudo vencer a Alexander Domínguez. Con el remate que Dida le tapó al “12”, se acabó la serie que dejó al cuadro ecuatoriano instalado entre los ocho mejores equipos del certamen. Pero de todas formas el ariete de 34 años aplaudió a su equipo.

“Creo que hicimos un tremendo partido, hicimos un desgaste enorme. No me queda más que sacarme el sombrero con todos mis compañeros. Hicimos un partido increíble. Vinimos a pararnos ante un grande de Sudamérica”, repasó el experimentado futbolista, quien en sus inicios fue más volante externo y hasta carrilero.

Y prosiguió con su declaración. “Le ganamos en su casa, con toda esta gente. Nos vamos con ese gusto amargo, pero dejamos todo. Agradecerle a la gente que vino desde Chillán y que apoyó desde sus casas”, afirmó orgulloso Patricio Rubio.

Pato Rubio aplaude a Ñublense pese al desenlace de la historia en la Copa Sudamericana

Pato Rubio está orgulloso de Ñublense. Al igual que Jaime García, pues el equipo compitió palmo a palmo con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al punto que LDU apenas logró a vencer en la tanda de penales, que ganó 4-3 gracias a las dos atajadas que hizo Alexander Domínguez.

“No sé si los penales son una lotería. Erramos dos. Hay que hacerlos, no lo hicimos. Pero como digo, me saco el sombrero. Hicimos historia, le ganamos a un grande de Sudamérica. Contento con eso”, sentenció Patricio Rubio, uno de los que falló en la pena máxima.

¿Cuántos goles lleva Patricio Rubio en el Campeonato Nacional 2023?

Patricio Rubio lleva ocho goles en el Campeonato Nacional 2023. También regaló dos asistencias. En la Copa Sudamericana, anotó un gol, que sirvió para el triunfo de Ñublense ante LDU de Quito.

¿Con qué rival juega LDU de Quito tras eliminar a Ñublense?

LDU de Quito quedó emparejado contra Sao Paulo de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro paulista alcanzó esa instancia tras eliminar a San Lorenzo de Argentina por un 2-1 en el marcador global.