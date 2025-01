Un complejo presente enfrenta Deportes Melipilla luego de que el pasado jueves, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó desafiliar al club debido a denuncia presentada en su contra por Deportes Concepción acusando adulteración y presentación de documentación falsa a la Unidad de Control Financiero.

Tras esto, se acogió la denuncia y en un fallo dividido de 5 contra 3 se sancionó al club que había logrado su ascenso a la primera B durante esta temporada. El club anunció en sus redes sociales que ejercerá el recurso de apelación ante la Segunda Sala para revertir a decisión. “Al ser agraviante y no ajustarse a derecho”, señalan en un comunicado.

Matías Rodríguez se sincera frente al complejo de Deportes Melipilla

El lateral de “Los Potros” conversó con Los Tenores de la tarde en donde se refirió a la situación que está viviendo el club. “Se han hablado un montón de cosas, pero en lo personal traté de desconectarme, me fui de vacaciones a disfrutar con mi familia. Después volví a Chile porque la idea es seguir un año más y ayer fue un baldazo de agua fría para los hinchas, jugadores y dirigentes de Melipilla”.

“Hoy en el entrenamiento se notó el ánimo un poco bajo, esa es la sensación que por lo menos se vivió hoy. Los dirigentes nos dijeron que iban a apelar, que confiaban y que les podía ir bien porque no es real la falsificación que se está diciendo”, expresó.

Asimismo, sobre el fallo señala: “En lo personal si no hay ninguna falsificación, no entiendo el primer fallo que hubo. Ellos (dirigentes) tienen la fe de que todavía se puede revertir la sanción. No lo veníamos venir, porque era lo que la dirigencia nos iba transmitiendo. Yo estaba en conversaciones con ellos para ver si seguía o no, y los notaba bien preparados para defenderse. Por eso nos sorprende un poco, porque es bastante drástica la sanción”.

El ex jugador de U de Chile se sinceró sobre cómo está el ambiente entre el resto del equipo. “Lo que hablamos entre los compañeros es que quizás el ánimo no era el mejor, que uno veía todo negativo de alguna manera. Confiamos en que se puede revertir por la información que nos pasaron los dirigentes, pero hasta que no salga la resolución final uno está con una incertidumbre bastante importante”.

“Hay carreras de por medio, con el hecho de ascender había una mejora importante en todo sentido y con esto no sabemos que va a pasar. Uno estaba ilusionado con la familia de seguir y ahora llegar a la casa diciendo que tenemos que esperar es lo más complejo de enfrentar”.

“Es una situación rara, pero nosotros tenemos que seguir entrenando por si nos quedamos o alguien se tiene que ir. Duele mucho porque lo ganamos en cancha y que te lo saquen después de un año de tanto esfuerzo pega fuerte. La verdad es que pegó fuerte lo de ayer”, expresó.