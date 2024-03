El próximo domingo 24 de maro se vivirá El Último Vuelo de la carrera futbolística de Jaime Valdés. Pajarito tendrá la oportunidad de despedirse de la actividad, en el Estadio Monumental, rodeado de amigos.

Además de la asistencia del público hasta el recinto de Macul, con entradas a la venta, ya que habrá un show musical previo al último partido del exColo Colo como futbolista profesional.

En un recuento anterior repasamos la carrera en Europa de Valdés, que lo tuvo entre Italia y Portugal, pero quedó pendiente lo que ocurrió desde el verano de 2014 en adelante.

Una instancia donde el Vuelo del Pájaro Valdés toma un nuevo rumbo, porque regresaría a Chile de una manera muy particular.

La firme de cara a El Último Vuelo: Así fue la llegada de Valdés a Colo Colo en 2014

Y es que tras una exitosa carrera en Europa, siendo titular e incluso marcando goles, Jaime Valdés tomó la decisión a finales de 2013 de volver a Chile. Eso si, no a cualquier club.

“Siempre estuve atento a lo que pase con Colo Colo, y las campañas del 2012 y 2013 son una de las peores, un malísimo momento”, reconoció Pajarito en DaleAlbo.

Pese a ser titular en aquel momento en el Parma de la Serie A italiana, y de contar con ofertas de varios clubes, arriesgó todo para regresar al país.

El sueño de vestir a Colo Colo pudo más para Pajarito

Valdés, en conversación con el mencionado sitio, comentó que “regaló” los seis meses de contrato que le quedaban en el Parma para llegar a Colo Colo como jugador libre.

Esto, pese a que desde Blanco y Negro no habían ni preguntado por él. Por eso, tuvo que llegar a un trato con el director deportivo del cuadro italiano para no cobrar su suelo de ese semestre, para llegar a Chile.

“Estábamos concentrados para jugar un partido con el Genoa y después yo viajaba (a Chile), y llegó el técnico a la concentración y me dice ‘Jaime qué estas haciendo, yo cuento contigo, eres fundamental y no puedo dejar que te vayas, quiero que te renueven”, dijo sobre como el DT trató de convencerlo de quedarse en Italia.

¿Qué ofreció Jaime Valdés a la dirigencia de Colo Colo para jugar?

Luego de solucionar su tema contractual con el Parma, Jaime Valdés llegó a Chile en diciembre de 2013 a Santiago y en la capital buscó la manera de jugar en Colo Colo, ya que nadie del club preguntó por él.

“Llego a Chile, y dije ahora qué hago, con quién hablo“, dijo Pajarito en DaleAlbo. “Un amigo me dice tienes que hablar con esta persona, que puede llegar a la gente de Colo Colo para que tengas una oportunidad”, agregó.

—Quiero jugar en Colo Colo, tengo mi pase libre, tengo todo conversado con el Parma para salir, y necesito que me reciban.

—Dime cuáles son tus pretensiones de sueldo y yo hablo con la gente de Colo Colo.

—Quiero este sueldo, un contrato de dos años y el pase se los regalo.

—¿Les vas a regalar el pase?

—Sí, porque lo único que no quiero es que me digan que no.

Luego de este diálogo, Jaime Valdés recibió el visto bueno de la dirigencia y del DT de la época, Héctor Tapia. Pero quedaba un detalle: ¿Cómo lo iba a tomar la familia?

El Vuelo de Jaime Valdés con su familia: ¿Cómo se lo tomaron?

Con los dos primeros pasos listos, faltaba el tercero que era el acuerdo con su familia, porque hasta ese instante no les había revelado de su intención de jugar en Colo Colo.

“Estábamos en Chile, reúno a mi familia y les dije ‘llegué a un acuerdo con Colo Colo, nos vamos a quedar acá’”, dijo Jaime Valdés acerca de este nuevo Vuelo.

Ahí empezaron diciendo pero cómo, no nos dijiste antes, están todas las cosas en Italia, los papeles de los niños en el colegio, mis hijos grandes no se querían venir y todo eso fue un problema bastante duro, pero yo estaba feliz jajaja”, recordó Pajarito en DaleAlbo.

Dije que no había nada que hacer, que había que hacer la mudanza porque tengo que empezar en tres días más. Les dije quédense (en Chile) y regalen todo no me importa nada, lo único que quería era entrenar con Colo Colo y empezar a jugar“, cerró Valdés.

¿Cuándo es El Último Vuelo de Jaime Valdés y dónde comprar entradas?

El Último Vuelo de Jaime Valdés, la despedida del fútbol del exjugador de Colo Colo, será este domingo 24 de marzo desde las 18:00 hrs.

Las entradas para este evento están a la venta a través del sistema PuntoTicket, a partir de los $6.600, precio que incluye el cargo por servicio.