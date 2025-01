Durante la mañana de este jueves se dio a conocer que Claudio Bravo, ex arquero y capitán de la Selección Chilena, sufrió un nuevo asalto en su domicilio particular, en la comuna de Buin, el segundo en un plazo de 10 días.

La información indicaba que desconocidos ingresaron a la parcela del “Capitán América” en el sector de Camino Maipo para sustraer la carga de dos camiones con carga de zapatillas, las cuáles estaban avaluadas en $150 millones de pesos.

Sin embargo, hace instantes el exfutbolista dio una improvisada conferencia de prensa donde, para sorpresa de todos, negó los hechos y aprovechó de lanzar una crítica al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por temas de seguridad en el país.

ver también Lamentable: Claudio Bravo sufre millonario robo en su casa en Buin

Claudio Bravo critica al Gobierno tras presunto robo

“Nosotros nada que ver, no es nuestra casa, no es nuestro lugar, de hecho ni siquiera vivimos acá. El robo es a una empresa, no a nosotros”, partió su declaración el bicampeón de América, quien se molestó con la prensa por asociar su nombre a este tipo de incidentes.

“Pasa que cada cosa que está cerca nuestra nos termina rebotando. Si choca un vecino termina apareciendo igual mi nombre y el de mi familia. No tengo idea de ese negocio (sobre las zapatillas) y esas preguntas no son para mí. Aunque sea de un familiar mío, mi nombre no debería aparecer, no corresponde”, agregó.

Para finalizar, Bravo aprovechó la presencia de los medios para criticar al Gobierno de Boric, donde indicó que “si se robaron las zapatillas, que hagan deporte. Solo me genera pena. Los que están al mando del país, creo que están muy al debe“.

Publicidad

Publicidad

Claudio Bravo cumplió seis meses desde su retiro del fútbol (Photosport)

¿En qué está el ex capitán de La Roja?

Luego de anunciar su retiro del fútbol el 27 de agosto del 2024, y pese a que durante finales del año anterior se le vinculó con fuerza a la opción de volver a Colo Colo, Claudio Bravo no cambió de opinión y actualmente está con su familia en negocios varios, entre ellos su escuela de fútbol para arqueros.