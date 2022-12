Miss Croacia es una revolución en el Mundial de Qatar. Ivana Knoll se pasea por los estadios y playas del país asiático causando mucho interés en el público, que le pdie fotos y saludos constantemente, por lo que es una celebridad.

Por eso es que también empiezan a circular rumores sobre lo que hará en las próximas semanas en caso de que la selección de su país sea campeón del mundo. De hecho medios alemanes aseguraron que la modelo de 30 años se desnudaría en caso de que Luka Modric y compañía levantaran la copa.

Un asunto que fue desmentido por ella en sus redes sociales. "¡Noticias falsas! Las mentiras de los medios. No me quitaré la camiseta si Croacia gana el campeonato", fue tajante en su aclaración, para que no siguieran las especulaciones.

Lo cierto es que todo eso le sirve para seguir aumentando popularidad. Antes del Mundial no era tan conocida y ahora superó los 2.2 millones de seguidores en su Instagram, lo cual celebró y aclaró que "supongo que llegaremos pronto a los 3 millones con esta velocidad”.

Por ahora piensa en su vestimenta para el martes, donde Croacia jugará ante Argentina. Su presencia le dará colorido a la tribuna y seguramente se ganará el cariño de los trasandinos, la barra más fiel en lo que va corrido el Mundial junto a los fanáticos de Marruecos.

El encuentro de semifinal se jugará en el gigantesco estadio Lusail, con capacidad para 80 mil personas, mismo escenario en el que se jugará la final y donde Croacia espera estar presente con Ivana apoyando en la galería.