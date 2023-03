Durante el último tiempo la selección chilena ha tenido entre sus filas a futbolistas que han estado en los grandes equipos del mundo y que gracias a sus características le han dado un valor agregado a La Roja, logrando por ejemplo un inédito bicampeonato de Copa América. Los nombres que más se repiten son el de Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes a temprana edad demostraron sus capacidades y fueron integrando los mejores planteles del mundo.

En las últimas horas, Félix Sánchez, entrenador español de 47 años fue anunciado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El ex estratega de Catar trabajará con miras a la Copa del Mundo a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos el 2026, en una Eliminatoria sudamericana donde arrancará con tres puntos menos debido a la resolución del TAS por el caso Byron Castillo.

El estratega del último anfitrión en la Copa del Mundo en su minuto alabó el juego y el protagonismo de ciertos jugadores de la selección chilena, destacando principalmente al Niño Maravilla, quien a la fecha es el goleador histórico de La Roja con 50 tantos.

"Alexis Sánchez es el más determinante, sobre todo en las dos definiciones que tuvo Chile contra Argentina. Es un jugador que cuando vino al Barça (dirigió el Juvenil A del FC Barcelona), a mí me gustó mucho. No voy a decir que se le trató injustamente, porque no quiero ser así, pero creo que no se le valoró en la justa medida de lo que realmente era. A mí me parece que Alexis es un jugador Top , es un Clase A en su posición a nivel mundial", reveló en entrevista a La Tercera en febrero del 2019.

Además, agregó que "hay otros jugadores que me llamaron mucho la atención como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. A eso, creo que es sumarle nuevos talentos jóvenes. La tarea, difícil seguramente, es coordinarlo, acoplarlo todo, mantener la idea, el estilo, el sello. Es normal que haya caídas, pero el potencial está ahí", señaló.

Félix Sánchez arriba a Ecuador con la ilusión de estar presente en su segundo mundial de forma consecutiva. Los próximos desafíos serán en la fecha FIFA donde enfrentará en dos oportunidades a la selección de Australia: primero el viernes 24 y luego el martes 28 de marzo.