Sergio Cachito Vigil se llevó un duro golpe en su rol de comentarista de Claro Sports en los Juegos Olímpicos de París 2024. El histórico DT que tuvieron Las Diablas en el hockey césped femenino estuvo como analista del duelo entre su país natal, Argentina, ante Alemania.

El cuadro teutón se impuso por 3-2 a los trasandinos y los dejaron en el camino de la carrera por la medalla dorada. El tercer tanto del cuadro alemán fue obra de Gonzalo Peillat. Un hockista que conocen muy bien en la nación vecina: es argentino de nacimiento.

Y hasta fue medallista de oro olímpico en Río de Janeiro 2016 con el seleccionado trasandino, que se impuso por 4-2 a Bélgica en la final. Por eso mismo, para Cachito Vigil fue inesperado verlo festejar como lo hizo al marcar para el elenco europeo en París 2024.

Así festejó Gonzalo Peillat el gol que le anotó a Argentina, su país natal y con el que fue campeón olímpico. (Captura).

“Un relato durísimo. Tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán. No puedo decir más nada. Tengo un nudo en la garganta”, expuso Sergio Vigil, quien fue entrenador de Las Diablas durante ocho años.

Cachito Vigil queda hundido por el festejo de Gonzalo Peillat ante Argentina en París 2024

Sergio Cachito Vigil hizo historia junto a Las Diablas, pues el equipo femenino de hockey sobre césped clasificó por primera vez a un Mundial bajo su tutela, aunque esa alegría pasó a ser tristeza en París 2024. Pero no por algo que tenga que ver con el combinado chileno.

Sí por ese tanto de Peillat que encaminó la victoria de Alemania frente a Argentina en el hockey sobre césped masculino. El jugador sacó su defensa. “Es un país muy futbolero. Todo lo relacionan por ese lado”, expuso el bonaerense en una conversación con TyC Sports.

Gonzalo Peillat en acción durante la gran final del hockey césped en Río 2016. (Clive Brunskill/Getty Images).

“Se hubieran puesto del mismo lado cuando las cosas estaban mal. Qué le voy a decir a la gente que está sentada en el sillón. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiera. En el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera”, rememoró Gonzalo Peillat.

Y sacó a colación ese éxito con el equipo de Carlos Retegui que logró el primer lugar del podio olímpico en suelo carioca. “Poca gente de Argentina consiguió una medalla olímpica. Por todas las cosas que me dicen me hacen pensar ‘qué buena decisión tomé”, expuso Peillat.

“Mi vínculo es el mismo. Mi familia es de Argentina, mis amigos están ahí. En cuanto a la vida no cambió nada. Las diferencias están en el deporte. Uno tiene que tomar decisiones. Yo las tomé. Si no gustó, no gustó. Es así”, cerró el defensor, quien jugó para el cuadro trasandino desde 2011 hasta 2019.

Desde 2022, el jugador de 31 años representa a la selección de Alemania con la que ya ganó el Mundial del año pasado, nuevamente tras vencer al combinado de Bélgica. ¡Sus comentarios y el festejo generaron muchos anticuerpos en el vecino país!

