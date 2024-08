Un hecho lamentable se vive en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que la delegación de Argentina denunciara que hay condiciones insalubres en la Villa Olímpica.

Santiago Gómez, entrenador de los Pumas 7, fue quien entregó declaraciones muy fuertes por el mal rato que están atravesando en la cita olímpica los trasandinos.

“El edificio argentino no tuvo agua todo un día. Las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor”, señaló indignado.

Además aseguró que no están las condiciones para alimentarse de manera adecuada. “Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal o no sé qué, y no había proteínas”.

Las Leonas sufrieron un percance en los Juegos Olímpicos con el baño

“Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne”, manifestó muy molesto por lo que están atravesando en la capital de Francia.

Problemas con el aire acondicionado

El verano europeo suele ser muy caluroso, por lo que los deportistas deben tener las condiciones mínimas para poder tender un buen rendimiento en sus pruebas. Algo que no ocurre en París.

Gómez manifestó que “hacían 35 grados y no había aire acondicionado por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no puedes dormir con 35 grados”.