Gonzalo Peillat se convirtió en uno de los personajes más importantes de los Juegos Olímpicos. El jugador de hockey césped que el 2016 fue campeón olímpico con Argentina, esta vez jugó para Alemania y le gritó un gol a los trasandinos.

Peillat pasó a defender a los germanos el 2022 luego de una pelea con la Confederación de Hockey de su país y con el entrenador, por lo que la controversia tras haber gritado el gol en el triunfo por 3-2 en los cuartos de final fue mucha en Argentina.

Algo que el jugador entendió, pero no le dio bola. En entrevista con la TV Pública de Argentina señaló que “al final es mi vida, al que le guste bien y al que no le guste, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

“Yo nunca quise tener privilegios, no soy un arrogante. Yo me fui porque quería cambiar las cosas. Es triste, me dolió en su momento porque éramos 10 jugadores que decíamos vamos a cambiarlo y me quedé solo”, indicó además recordando lo que originó el cambio.

La rabia de la prensa argentina con Gonzalo Peillat

El dolor de Cachito Vigil

El gol que anotó Peillat llevó al ex entrenador de la Diablas de Chile, Sergio Cachito Vigil, a tener una reacción en vivo muy fuerte para la transmisión de Claro Sports.

“Un relato durísimo, tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán, no puedo decir más nada ¡Tengo un nudo en la garganta”, sostuvo Vigil por esa anotación.

Lo cierto es que Peillat puede luchar por su segundo oro tras el ganado con Argentina, pues ya está instalado en semifinales. China también está en esa instancia mientras que hoy se definen los últimos dos países: Bélgica juega con Espala y Países Bajos (los favoritos) contra Gran Bretaña.