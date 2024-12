No hubo equivalencias. Real Madrid mostró la inmensa superioridad que tenía en la previa ante el Pachuca, y aprovechó que la FIFA lo puso de manera automática en la final para quedarse con la quinta Copa Intercontinental de su historia.

En el lujoso estadio de Lusail, a dos años desde que se jugara la Final del Mundial de Qatar 2022, el equipo de Carlo Ancelotti se tomó en serio el partido y no dejó espacios para que el elenco mexicano pudiera dar la sorpresa, lo que hizo del lance un monólogo blanco.

Real Madrid se adueña de la Copa Intercontinental

Durante el primer tiempo, parecía que las fuerzas iban a ser parejas. Sin embargo, Pachuca le tuvo muchísimo respeto al cuadro español, lo que se demostró en que le entregó el balón y la cancha, algo que la Casa Blanca aprovechó sin chistar.

Al minuto 37 abrió la cuenta el francés Kylian Mbappé, luego de una lucida jugada colectiva que derivó en un desborde del brasileño Vinicius Júnior por la izquierda, que le dejó servida a “Donatello” la anotación.

En el segundo tiempo, el vendaval del Real Madrid no hizo más que sentenciar el juego. Primero, el brasileño Rodrygo Goes (53′) con un exquisito remate desde la entrada del área rival. Luego, el ganador de “The Best 2024” cerró el marcador mediante lanzamiento penal (84′).

Supremacía europea en torneos intercontinentales

La victoria del Real Madrid no hace más que confirmar la hegemonía que los elencos del Viejo Continente poseen sobre el resto del planeta. La última vez que un cuadro no europeo ganó, ya sea el Mundial de Clubes o Copa Intercontinental, es Corinthians, que el 2012 derrotó a Chelsea por 1-0 con gol de Paolo Guerrero.