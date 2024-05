Cada vez queda menos para que se realice la esperada final de a UEFA Champions League 2024, en donde el gigante alemán del Borussia Dortmund se enfrentará al poderoso Real Madrid, en un duelo, el todo por el todo para levantar la orejona.

Pero, como siempre, el show artístico que da el puntapié inicial al intenso partido es también uno de los momentos más aplaudidos de los fans, a vísperas del gran encuentro. El año pasado fue el turno de la mega estrella brasilera Anitta, quien se presentó en el show antes del encuentro entre Manchester City e Inter Milan, por lo que muchos se preguntan cuál es el artista elegido este año.

¿Qué artista se presentará en la final de la UEFA Champions League?

La legendaria estrella de rock Lenny Kravitz fue el escogido para subir al escenario antes de la gran final de la UEFA Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid el 1 de junio en el estadio de Wembley de Londres.

Tras revelarse la noticia, el artista detrás de hits como “American Woman” y “Calling all Angels”, señaló: “Me siento realmente lleno de energía antes de mi actuación en el espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League de Pepsi en Londres, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón“.

“Va a ser un evento muy emocionante antes de una final que significa “Tanto para tantos. Es una excusa perfecta para reunirse y disfrutar de la música y el sentimiento de camaradería, unión y unidad, y estamos ansiosos por mostrarles a todos lo que tenemos reservado”, expresó.

La exitosa carrera de Lenny Kravitz

El artista nacido como Leonard Albert Kravitz el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, es una figura prominente en la música internacional. Conocido por su versatilidad musical que fusiona rock, blues, funk, reggae, hard rock y soul, Kravitz inició su carrera en la década de 1980 y desde entonces ha dejado una huella indeleble en la industria musical.

Su álbum debut, “Let Love Rule” (1989), marcó el inicio de una serie de éxitos que incluyen “Mama Said” (1991), “Are You Gonna Go My Way” (1993), y “5” (1998). Estos álbumes destacan por su estilo distintivo y la habilidad de Kravitz para combinar influencias musicales diversas en composiciones vibrantes y emotivas.

Además de su éxito en el estudio, Kravitz ha sido aclamado por su energética presencia en el escenario y su habilidad como multiinstrumentista. A lo largo de su carrera, ha ganado varios premios Grammy, incluyendo uno por “Mejor Interpretación de Rock Masculina” por cuatro años consecutivos (1999-2002) por canciones como “Fly Away” y “American Woman”.

Escucha los éxitos de Lenny Kravitz a continuación