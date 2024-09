La ruta de Damián Pizarro en el Udinese no ha sido positiva hasta ahora, ya que el chileno no ha podido debutar en el elenco que también integra Alexis Sánchez, donde incluso no ha sido citado en ocasiones.

Por esa razón, medios locales hablan de la opción de un posible préstamo, aunque uno que sabe de fútbol italiano en Chile la tiene clara: Mauricio Pinilla tomó la palabra y le dio un recado al formado en Colo Colo.

Es que en la derrota como local 2-3 ante Inter de Milán, Pizarro no volvió a aparecer en la nómina y entre rumores de una lesión y poca continuidad, Pinigol dijo que lo mejor es irse al ascenso italiano.

Pinilla: “En la B tiene más posibilidades de hacer goles”

El panelista de ESPN durante el programa de la señal fue enfático en su veredicto sobre Damián Pizarro y su mal momento en el Udinese de Italia. Por ello, de entrada dijo que “yo le aconsejaria una Serie B italiana”.

Mauricio Pinilla / Foto: IG.

Según Pinigol, al irse a ese torneo “estás ahí mismo, en el mismo país, te hace muy bien. Sería hacere los huesos en un campeonato que te están mirando constantemente todas las semanas”.

Por ello y como sabe del tema tras su paso por equipos como el Grosseto de la serie B italiana, Pinilla dijo que Damián Pizarro en ese torneo “tendría más espacios, más posibilidad de marcar cierta cantidad de goles”.

“Unas 15 pepitas que marque, ya la hace”, aleonó el panelista de ESPN, dejando en claro que sabe del tema y que lo mejor para el formado en Colo Colo es buscar nuevos rumbos.