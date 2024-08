Luego de un paso más que positivo por el fútbol chileno, donde logró clasificar a copas internacionales e hizo buenas campañas, Francisco Meneghini recibió la oportunidad de poder dirigir en su país natal, y lo hizo en Defensa y Justicia, equipo cuyo dueño es Christian Bragarnik.

El hecho que el representante de futbolistas lo conociera de sus estancias en los equipos que maneja en nuestro país fue aval más que grande para asumir el desafío de sacar al equipo del fondo de la Tabla de Posiciones del fútbol argentino.

Sin embargo, el paso de Paqui Meneghini por Defensa y Justicia fue para el olvido. Dirigió al equipo en nueve partidos de la Liga Profesional y uno de Copa Sudamericana, sus números fueron paupérrimos, con cinco derrotas, cuatro empates y sólo una victoria.

Y como en Argentina tienen menos paciencia que en Chile, el Halcón informó en sus canales oficiales que el ex DT de Unión La Calera y Everton no seguirá en su cargo, pues no logró sacarlo del penúltimo puesto de la clasificación, con apenas ocho puntos.

“Defensa y Justicia informa que se ha decidido dar por finalizado, de común acuerdo, el ciclo de Francisco Meneghini como entrenador del primer equipo“, indica el club trasandino, y agrega que “agradecemos tanto a él como a su cuerpo técnico por estos meses de trabajo”.

¿Cómo queda en la Tabla el ex equipo de Paqui Meneghini?

El cuadro donde milita el volante chileno César Pérez respira algo tranquilo en el fútbol argentino, pese a que su presente es para el olvido, pues se ubican en el 27° puesto con ocho puntos. Sin embargo, no corren peligro de perder la categoría.

En la Tabla Anual, Defensa y Justicia suma 34 unidades, 18 más que el colista Central Córdoba; mientras que en el promedio, donde cae el otro que va a la Primera B Nacional, el ex equipo de Paqui Meneghini se ubica séptimo con 1.453.

