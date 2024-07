Claudio Bravo sacó la voz y habló de todo en el programa “El Legado”. El Bicampeón de América fue entrevistado por Marcelo Ramírez y abordó con lujo de detalle su carrera dentro y fuera de la cancha.

Entre los diversos tópicos que tocó el formado en Colo Colo, hubo un particular espacio para comentar el periodo en que estuvo en Barcelona entre 2014 y 2016. Proceso en el que compartió puesto con Marc André ter Stegen.

“Cuando llegue al Barcelona dije ‘Mierda’ y me acordé de todo lo que pase cuando chico. ‘Mira dónde estamos’, me dije. Llegar a estos niveles fue algo soñado. Para llegar ahí hay que tener personalidad”, explicó de entrada.

Tras ello, abordó la rivalidad con el alemán. “Siempre se habló de una relación de conflicto, pero al final era todo lo contrario”, aclaró tajante sobre posibles peleas internas.

La enseñanza de Claudio Bravo a Ter Stegen

Luego Bravo explicó que el portero alemán tardó en darse cuenta que no solo con el nombre sería titular. “Él se dio cuenta que no me podía sacar. Yo en los primero siete partidos no me hicieron goles. Primera temporada salimos campeones y gané el premio Zamora. Se dio cuenta que para sacarme tenía que hacer más cosas”, detalló.

Bravo y Ter Stegen lucharon por el puesto de titular en Barcelona

Pero este trabajo silencioso finalmente fue el impulso que necesitaba el golero germano. A tal punto que hasta el día de hoy sigue realizando los movimientos que aprendió de Bravo.

“Tiempo después yo lo ví hacer el calentamiento que yo hacía cuando era titular en el Barcelona. Siempre fue muy respetuoso, generamos un lazo de respeto y compartimos buenos momentos en el club. Hoy me genera orgullo ver como se ha transformado en referente del Barcelona”, sentenció.