Madre de Rubiales amenaza tras primer día en huelga de hambre: "No me importa morir"

Han transcurrido 24 horas desde que Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, suspendido presidente de la Federación de España, por besar a Jenni Hermoso en el Mundial Femenino de Australia, iniciara una huelga de hambre.

Encerrada en la iglesia de Motril, en Granada, y acompañada de su cuñada, la mujer aprovechó una charla con el canal Telecinco, para lanzar una dura amenaza.

¿Cuál fue la amenaza de la madre de Rubiales?

“Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante y no pararé hasta que Jenni Hermoso diga la verdad“, afirma la madre de Rubiales.

Al ser consultada Béjar por su salud, responde en forma de amenaza que “no me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo”.

No es todo, porque además afirma que Rubiales le ha pedido que desista de esta huelga de hambre, pero “no le voy a hacer caso, ya he dicho cuál es la única solución”, y esa es que Jenni Hermoso “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”.

¿Cuál es el castigo de FIFA a Luis Rubiales?

Actualmente, el presidente de la Federación Española está suspendido de sus funciones por 90 días, según ha comunicado el ente rector del fútbol mundial.

Pero además, le tienen estrictamente prohibido a Rubiales y su entorno, el cual incluye a su madre, comunicarse por cualquier vía con Jenni Hermoso.