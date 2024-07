Luciano Cabral no puede jugar la Leagues Cup con el León de México. Por eso, se tuvo que quedar con la Sub 23.

Luciano Cabral no juega la Leagues Cup y León lo manda a la Sub 23

Luciano Cabral se va haciendo un espacio en el León, donde suma tres apariciones y una asistencia en la Liga MX. Ha sido titular en dos encuentros. Sin embargo, encontró su primer problema en Norteamérica: se quedó fuera de los planes del equipo para la Leagues Cup.

Además del torneo mexicano, León compite en la Leagues Cup, torneo que incorpora a la MLS, durante esta temporada. Para eso, la Fiera tiene que viajar a Estados Unidos. Ya enfrentó a Portland Timbers este 28 de julio por la fase de grupos. Luego, chocará contra Colorado Rapids el 5 de agosto.

Cabral no estuvo en Portland y tampoco podrá viajar a Colorado. ¿La razón? La misma que le traía problemas con la Roja en la Copa América 2024. La condena de nueve años y medio de pena efectiva como coautor del delito de asesinato, recibida en Argentina en 2018, lo complica con la visa.

¿Y entonces? Luciano Cabral se tuvo que quedar en México. Pero eso no significa que tendrá descanso, porque no estará alejado de las canchas durante estas semanas. Para que no pierda ritmo, León tomó la decisión de mandarlo a jugar con la categoría Sub 23.

Cuándo puede volver a jugar Luciano Cabral

Luciano Cabral no participará en la Leagues Cup y recién volverá a jugar un partido oficial con el León de México el 24 de agosto. Será para el duelo frente a Santos Laguna en la quinta jornada del Apertura de la Liga MX.

