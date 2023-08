La legión chilena en Argentina pronto tendrá tres jugadores en Huracán. El último en sumarse fue Williams Alarcón, quien dejó Unión La Calera y ya fue presentado oficialmente en el club de Parque Patricios. El centrocampista de 22 años se encontró con dos compatriotas allá.

Uno es Guillermo Soto, lateral derecho seleccionado chileno. Fue el primero de los que llegó al estadio Tomás Adolfo Ducó. Y también comparte vestuario con Rodrigo Echeverría, quien al cabo de dos partidos parece haberse erigido como una pieza fija para el DT, Diego Martínez.

Además de ganarse un puesto prácticamente apenas aterrizado en suelo trasandino, el Eche agradeció el respaldo del DT. “El profe me llamó, me planteó lo que quería y lo que tenía planeado durante el proceso. Me motivó mucho. Tengo la virtud de jugar en la posición de mediocampista, lo pude hacer. Le agradezco la confianza”, aseguró el ex capitán de Everton.

La legión chilena en Huracán tiene tercer integrante: Williams Alarcón

Rodrigo Echeverría fue el segundo de los tres que conforman la legión chilena en Huracán. Williams Alarcón fue el último en sumarse. Llegó acompañado del enganche colombiano Andrés Roa y de Ignacio Pussetto, amigo de Francisco Sierralta y ex compañero suyo en Watford y Udinese.

El polifuncional jugador surgido de las divisiones inferiores de Universidad de Chile reveló cómo fue su proceso adaptativo al nuevo hogar y club. “Guille (Soto) fue el primero que me recibió. Estoy agradecido de él, se hace todo más feliz con un compatriota en el equipo”, expresó Echeverría sobre el carrilero derecho de 29 años.

“Ahora llega Willy (Alarcón). Lo vamos a recibir de la misma forma como me recibieron a mí. El grupo en ese sentido es espectacular: te acopla muy bien y te facilita las cosas”, sentenció. El ex centrocampista de La Calera, Colo Colo y U.D Ibiza tendrá un camino más sencillo de recorrer en el inicio de su experiencia en Argentina, al parecer.

¿Cuándo vuelve a jugar Huracán por la Liga Profesional de Argentina?

El siguiente partido de Huracán en la Liga Profesional de Argentina será el sábado 26 de agosto a las 18 horas en condición de visitante: el equipo de Guillermo Soto, Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón se medirá a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Cuánto dura el contrato de Rodrigo Echeverría en Huracán?

Rodrigo Echeverría llega cedido por parte de Everton a Huracán. El acuerdo es por un año, hasta junio de 2024. Tiene una cláusula de salida en caso que los argentinos no se mantengan en Primera División al término de 2023.