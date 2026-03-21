Fueron varios los nombres que Nicolás Córdova no consideró para la nómina de la Selección Chilena con miras a los amistosos que disputará en Oceanía. Uno de ellos muy pocos lo tienen en vista, entre ellos el propio DT, y la está rompiendo en la Liga MX.

La referencia es para el delantero Josué Ovalle, de 25 años, que está a préstamo en el Mazatlán, su pase pertenece a Deportes Limache, y que vive una racha goleadora en Norteamérica, la cual extendió en la Jornada 12 del Clausura 2026.

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Josué Ovalle brilla en México: Córdova ni lo pesca

Si bien a su llegada a México comenzó saliendo desde el banco de suplentes, tras anotar su primer gol en el empate por 1-1 ante Tijuana, se ganó su lugar en la formación titular del equipo que dirige Sergio Bueno. No quedó allí.

Luego, Ovalle convirtió en dos juegos consecutivos. Puso el descuento en la derrota de Mazatlán por 1-4 ante Atlético San Luis y anotó en el triunfo por 4-2 al León de Rodrigo Echeverría. Tras un juego de “sequía”, se reencontró con las redes.

En el primer minuto del segundo tiempo, apareció en posición de ‘9’ para aprovechar un rebote que dejó el arquero del Cruz Azul y con golpe de cabeza abrió el marcador. Salió de la cancha en los 76′ y su equipo no logró mantener el placar e igualó por 1-1.

Gracias a los goles de Josué Ovalle, Mazatlán salió del fondo de la Tabla de Posiciones en Liga MX y se ubica en la 15° posición del Clausura 2026 con 11 puntos, supera por cuatro al Querétaro que dirige el nacional Esteban González.

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Los números del chileno en México

Con la camiseta de Mazatlán, Josué Ovalle suma cuatro goles en 425 minutos en cancha durante siete encuentros en los que además recibió una tarjeta amarilla.

En síntesis

Josué Ovalle anotó cuatro goles en siete partidos durante el torneo Clausura 2026 de México.

anotó cuatro goles en siete partidos durante el torneo Clausura 2026 de México. Nicolás Córdova omitió al delantero de la nómina chilena para los duelos amistosos en Oceanía.

omitió al delantero de la nómina chilena para los duelos amistosos en Oceanía. Mazatlán alcanzó la 15° posición de la Liga MX con 11 puntos tras doce jornadas.

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