El partido entre Barracas Central e Independiente estuvo lleno de polémicas en la Primera División de Argentina y el exárbitro argentino, Javier Castrilli, explotó, como es su costumbre ante hechos públicos en el fútbol.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), Castrilli apuntó contra la AFA y el arbitraje en el fútbol argentino. Además, le pidió al presidente de Argentina, Javier Milei,que intervenga en la situación.

“El dúo Dóvalo-Lobo Medina hicieron su trabajo en Barracas – Independiente. Obviamente, cumplieron. ¿Quién será capaz de poner un límite a semejante violencia institucional? Después sobrevienen hechos de violencia y la policía debe actuar, ¿pero quiénes generan esa violencia?”, publicó Castrilli en sus redes sociales.

“Si las autoridades fueran elegidas por los socios empadronados en cada club… Qué distinto y auténticamente democrático sería todo, ¿no, @JMilei?”, agregó en su publicación, apuntando al presidente de su nación.

Castrilli, insatisfecho, siguió con las críticas y no perdonó a nadie e hizo alusión al eslogan político de Milei y repasó una posible elección democrática en la AFA “si las autoridades de la AFA fueran elegidas democráticamente por los socios empadronados de cada institución, ¿usted votaría Tapia-Toviggino-Beligoy? Eso sí… ¡Por sí o por no! Que la libertad siga avanzando por el lado del fútbol… Respetando prioridades, claro”.

“Mi absoluta solidaridad con Carlitos Tevez y con Independiente. Basta de castas futboleras en el fútbol”, finalizó Castrilli.

Javier Castrilli ya había realizado críticas al arbitraje argentino

Tras el partido entre Deportivo Riestra y Comunicaciones por los 32vos de final de la Copa Argentina a inicios de febrero, Javier Castrilli habló en Los Más Grandes por AM 770 y afirmó que “esto es insostenible, atacan al corazón del sistema. Ya no hay sospechas, hay certidumbre de que las cosas van a funcionar mal”.

“Espinoza, Merlos y Echavarría llegaron a Primera premiados. Lo sabe todo el mundo. Los demás están expectantes, piensa que ese es el camino a seguir”, agregó el exárbitro.

“Reina el terror, gobiernan con el miedo. No les importa nada, se sienten impunes. Cada vez que juegan los equipos del poder se sabe como va a terminar la historia”, finalizó Castrilli.

Carlos Tevez sobre el arbitraje de Pablo Dóvalo que perjudicó a Independiente

“Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos…”, afirmó Tevez tras el empate 2-2 de Independiente con Barraca Central.

“Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas… Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente…”, agregó el DT del Rojo.

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DT´s venimos pidiendo solamente una cosa: Que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal… Que no nos caguen”, finalizó el estratega del Rey de Copas.

