Santiago es el hermano de Pablo Solari y este año fue confirmado como refuerzo de Racing Club de Avellaneda. El atacante de 25 años llegó a uno de los cinco clubes más grandes de Argentina luego de una temporada en Defensa y Justicia. Pero no siempre su carrera tuvo color de rosa.

Al menos así lo confesó él en una entrevista con TyC Sports. “Hubo un momento que me puse a estudiar, a tratar de buscar otros rubros. Estaba en un momento bastante feo de mi carrera”, relató Santiago Solari, muy feliz por su actualidad en el cuadro blanquiceleste.

Eso sí, está consciente de los sinsabores que vivió. No los olvida. Es más, cada tanto suele recordarlos. “En ese momento me tocó jugar un partido de la liga local, entrar cinco minutos. Después me fui a probar a un equipo que recién ascendía en la liga de San Luis. Me dijeron que no. Fueron golpes durísimos”, apuntó el ex Gimnasia de Mendoza.

“Uno se había venido a los 13 años buscando un sueño y que no se estén dando las cosas ni en una liga local de mi provincia era horrible. Obviamente se me pasó por la cabeza buscar otros rubros. Lo bueno fue que tuve amigos muy metidos en el fútbol” contó también el extremo que este viernes 19 de enero celebrará su cumpleaños.

“Siempre me acompañaron, me dijeron que me siga entrenando y esforzándome. Lo seguí haciendo porque me gusta. Se fueron dando las cosas. Llegué al Federal A con un contrato y cambió la cosa”, manifestó Santi Solari en referencia a su estadía en Juventud Unida.

Hermano de Pablo Solari les agradece a sus padres tras su llegada a Racing Club

El hermano de Pablo Solari no cabe en sí de felicidad por haber fichado como refuerzo de Racing Club. Allí será dirigido por Gustavo Costas, quien fue entrenador de Palestino. Y será compañero de Maxi Salas, quien también pasó por los Tetracolores.

Todo, dice él, es fruto de un gran esfuerzo familiar. “La mentalidad era de seguir creciendo. Cada vez que pienso en eso, me emociono mucho”, describió Santiago Solari para dejar clarísimo que tiene muy presente la vuelta larga que ha dado en el fútbol profesional.

“Mis viejos también, se esforzaron mucho conmigo y lo disfrutan de la misma manera que yo lo disfruto”, apuntó el mayor de los Solari en la entrevista que le concedió al periodista Mariano Antico. Esa dedicatoria iba para Víctor Solari y Susana Ferreyra, su padre y su madre.

