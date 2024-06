En diálogo con el canal oficial de YouTube del club xeneize, el Pitbull no tuvo problemas en advertirle a Diego Martínez que "a mi me gusta jugar".

Medel le manda mensaje a su DT previo a debutar en Boca: "No me gusta estar en el banco"

Se espera que este miércoles, el chileno Gary Medel vuelva a jugar con la camiseta de Boca Juniors tras 14 años, cuando su equipo enfrente en Mendoza a Almirante Brown, por los 16° de Final en la Copa Argentina.

El tema es que si bien el Pitbull está en la cita de futbolistas citados por el entrenador Diego Martínez para este encuentro, la mayor parte de los medios trasandinos afirman que el bicampeón de América verá el juego desde el banco de suplentes.

Una situación que no le cae bien a Medel y que no duda en hacer pública. Fue en conversación con el canal oficial de Boca en YouTube, donde le dejó en claro a su técnico que él vino al club para ser titular y que está en condiciones para ir desde el minuto inicial.

“A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera… He tenido la suerte de jugar siempre de titular”, sostuvo el chileno a las redes sociales de los xeneizes, en una declaración que no cae bien entre los fanáticos del club.

¿Por qué Gary Medel eligió venir a Boca Juniors?

En la charla, el Pitbull entregó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta azul y oro, al señalar que “lo que más me motivo es venir a Boca. Obviamente, sabemos el club gigante que es esto y tuvimos la primera conversación y se llegó a un acuerdo casi de inmediato. Feliz de estar aquí”.

Respecto del aporte que puede entregar, a sus 36 años, para el actual plantel de Boca Juniors, Medel explicó que “vengo a entregar lo mejor de mí. Mi primera etapa fue muy linda, de mucha experiencia. Gané bastante viniendo aquí. El fútbol argentino es extraordinario, muy competitivo y me llevé siempre lo mejor”.

¿Cuándo sería el debut del Pitbull?

Tras no estar en la lista definitiva para la Copa América 2024, Gary Medel podrá estrenarse a la brevedad con Boca. Eso ocurrirá el miércoles 19 de junio, cuando enfrenten a Almirante Brown, por los 16° de final en Copa Argentina, a partir de las 20:10 horas (de Chile).

