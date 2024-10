Una mala noticia recibe la selección chilena de cara a la fecha de Eliminatorias de noviembre y que cierran el 2024. Esto debido a que Víctor Dávila sufrió una grave lesión por el América y desata las alarmas en el cuerpo técnico de Ricardo Gareca.

La fatídica jugada se registró en el minuto 40 cuando tras una pelota dividida, el volante Christian Rivera del Tijuana lo barrió y provocó la caída del chileno. Por sus muecas de dolor esto solo avecinaba lo peor.

“Malas noticias para el América: tiene fractura del peroné y queda fuera del torneo. Son dos faltas que el árbitro ni reviso. Había llegado muy bien”, lamentó el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports México.

El comentarista hizo hincapié en la falta de criterio del juez Fernando Hernández que no sancionaron ni falta sobre el chileno. “Fue una secuencia de faltas sobre él que tampoco fueron marcadas. Quiero hacer este reclamo a la Federación Mexicana, que más allá de multarme, tiene que hacer algo con el arbitraje”, agregó molesto el DT del América, André Jardine.

El descargo de Víctor Dávila contra árbitro mexicnao

Hata el momento el ex Huachipato no se ha referido públicamente al tema. Sin embargo, se reveló un particular descargo que tuvo el chileno al momento de retirarse del estadio Caliente. Dichos que apuntaron directamente contra el árbitro Hernández no creyó en sus reclamos.

“Víctor Dávila nos dijo en zona mixta que se fracturó y le pasáramos el recado al árbitro”, así lo detalló el creador de contenido Alejandro Guzmán en la red social de X. El tema es que ahora por esta jugada el delantero de la Roja estará fuera por varias semanas y se pierde la fecha de Eliminatorias de noviembre.

Incluso lo que preocupa en las Águilas es que anteriormente ya había sido operado en dicha zona por una fractura que sufrió en Pachuca en 2019. Ahora la zona afectada es donde ya tiene una placa. Lo que podría extender el tiempo de recuperación.