La próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 está cada vez más encima con la selección chilena contra las cuerdas. La Roja necesita ganar sí o sí, último en la tabla. Asimismo, la información apunta a que Ricardo Gareca debe conseguir al menos 4 de los 6 puntos contra Perú y Venezuela, o se va.

Sin embargo, los signos no son los mejores en medio de una semana sin Campeonato Nacional por las elecciones de alcalde. Gareca se fue de viaje a Argentina hace unos días y Cristián Caamaño reclama flojera.

El panelista de Deportes en Agricultura, Caamaño sostuvo que el entrenador de la selección podría perfectamente haber diseñado un plan de trabajo reducido con jugadores puntuales del medio local. Por el contrario, se perdió la semana.

“Este fin de semana era para tener jugadores en Juan Pinto Durán. Hasta para darles charlas, lo que sea. ¿Son los clubes los que no dejan? Es Gareca, Gareca está allá…”, dijo Caamaño.

Ganas de trabajar

Agregó que “esta semana, ¿creen que Miguel Ramírez no le pasaba a Steffan Pino? ¿Creen que la U no pasaba a sus jugadores de selección? Toma: cuatro días, si no me va a afectar para la preparación de un partido que se juega en 10 días más”.

“Por último dos días. En Colo Colo, préstame dos días a Cepeda. Quiero estar con él, concentrar, tener un grupo reducido de trabajo, ¿les molesta? Sabes que quiero conocer a Ariel Uribe de Unión Española. Saber por qué las características de Uribe no las encuentro en otro lado y puede ser un reemplazo de Víctor Dávila”, complementa.

Caamaño sin anestesia: acusa de flojera absoluta a Gareca en La Roja.

Siguió Caamaño: “o hacer mediciones… ¿Están para la alta competencia? No. Sabes qué… voy a hablar con tu PF que te haga un plan especial y vuelven es un me más. En diciembre te tengo entrenando acá. Pero Gareca no quiere hacer nada”.

“Entiendo que los clubes ponen trabas, pero si Gareca llama al Coto Sierra y le dice: préstame a Uribe… el Coto le le va a responder ¿cómo no te lo voy apasar? Esta semana la tenías para haberla trabajado. Vienen dos partidos ganables”, sostiene.

Cristián Caamaño sentencia: “y cuándo piensa juntarse cara a cara a hablar con Milad. Decirse las cosas de frente. Y no se ponen de acuerdo. Pablo Milad dice que está trabajando… Trabajar desde Argentina… ¿qué entrenador está fuera del país donde está dirigiendo? ¿Bielsa está en Rosario? La oficina de Gareca está acá, no en Argentina”.